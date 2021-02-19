İstanbul ili Başakşehir ilçesinde yer alan bir stadyum olan Fatih Terim Stadyumu birçok maça ev sahipliği yapmış ve geniş bir seyirci kapasitesine sahip bir stadyumdur. Ayrıca Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Türkiye’de, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım’ı danışmanlığı tarafından USGBC (Amerika Yeşil Binalar Konseyi)’nin verdiği LEED (Leadership in Energy and Environment Design, Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) sertifikasına sahip ilk ve tek stadyum olma özelliğini de taşımaktadır.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nerede?

İstanbul Başakşehir ilçesinde yer almakla birlikte detaylı adresi şu şekildedir; Başak, 4.Etap Fatih Teri̇m Stadı Başakşehir, Yunus Emre Cd., 34480 Başakşehir/İstanbul. Stada ulaşmak için kişisel araçlarınızla ulaşım sağlanabileceği gibi İstanbul halk otobüsleri ile de ulaşım sağlanabilmektedir.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu kapasitesi ne kadar?

160.000 m²’lik bir alan üzerinde yer alan ve UEFA ve FIFA standartlarında olan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, 17.319 seyirci kapasiteli olup 6200 m2 kamp tesisi alanında 34 yatak odasına, 350 araçlık kapalı otoparka, 3 tane nizami antrenman sahasına, 1300 araçlık açık otoparka ve 31 tane 150 m2’lik sosyal ticaret alanına sahiptir.

Ayrıca statta 4 tane sporcu soyunma odası, 3 tane UEFA / FIFA / TFF delege odası, 2 tane hakem soyunma odası gibi alanlar da mevcuttur. Bu özelliklerine ek stad, antrenman ve kamp alanlarıyla bir arada planlanan stadyum olma özelliği taşımaktadır.

Başakşehir Fatih Terim Stadı kaç kişilik?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, 17.319 kişilik seyirciye ev sahipliği yapabilmektedir.