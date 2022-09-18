Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Kalesinde henüz gol görmeyen ve namağlup durumda olan Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça taşımaya çalışacak. Kırmızı Siyahlılar ise 2 maçlık galibiyet hasretine zorlu deplasmanda sonlandırmanın peşinde olacak. Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Son olarak Avrupa'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen, ligde kalesinde gol görmeyen ve namağlup durumda olan Turuncu Lacivertliler, 13 puanda. Emre Belözoğlu'nun ekibi, evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça taşımaya çalışacak. Ankaragücü galibiyetinin ardından üst üste 2 beraberlik alan 5 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak.
Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Fatih Karagümrük maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Başakşehir-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayasihimiye, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Chouiar, Keny
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Colley, Borini, Diagne