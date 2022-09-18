Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Son olarak Avrupa'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen, ligde kalesinde gol görmeyen ve namağlup durumda olan Turuncu Lacivertliler, 13 puanda. Emre Belözoğlu'nun ekibi, evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça taşımaya çalışacak. Ankaragücü galibiyetinin ardından üst üste 2 beraberlik alan 5 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak.

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Fatih Karagümrük maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayasihimiye, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Chouiar, Keny

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Colley, Borini, Diagne