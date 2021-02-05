Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kabus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Başakşehir, 24 puanla 16. sırada. Okan Buruk ile yolları ayıran ve takımı Aykut Kocaman'a emanet eden Turuncu Lacivertli ekip, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Şenol Can'ın ekibi zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp, çıkışını sürdürmenin peşinde olacak.

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Şubat Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakika beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Başakşehir - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssouf, Mahmut, Giuliano, Fernandes, Guldbransen, Crivelli

Fatih Karagümrük: Aykur, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Bertolacci, Ndao, Castro, Emre Çolak, Borini, Ademi

Başakşehir’de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan da karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Rafael’in durumu ise maç saatide netlik kazanacak. Turuncu Lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Karagümrük'te ise kart cezası bulunan kaptan Biglia'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Zukanovic, Hedenstad ve Viviano, Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecekler.