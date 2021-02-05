Başakşehir - Fatih Karagümrük canlı

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kâbus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Başakşehir, 24 puanla 16. sırada. Okan Buruk ile yolları ayıran ve takımı Aykut Kocaman'a emanet eden Turuncu Lacivertli ekip, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Şenol Can'ın ekibi zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp, çıkışını sürdürmenin peşinde.

MAÇ BAŞLADI!





Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Jimmy Durmaz, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Castro, Ademi, Bertolacci

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 16.00’da başladı. Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakika beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU