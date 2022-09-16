Başakşehir ezip geçiyor

Resmi maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Başakşehir, Konferans Ligi 2. maçında İtalya'nın köklü kulübü Fiorentina karşısına da zafer için çıktı. Mücadelenin ilk bölümünde Fiorentina, temsilcimizin presine aynı şekilde karşılık verince iki takım da birbirini oynatmadı. Başakşehir'in kaybettiği topları kazanma süresi arttıkça organize olamadık. Ancak Biglia gibi bir tecrübenin takım arkadaşlarını organize edişi, Aleksic'in oyuna dahil olması momentumu bize çevirdi. Takım halinde coşkulu bir görüntü sergileyen Başakşehir, ilk devrenin büyük bir bölümünü domine ederken, tek eksik gol oldu.

Çaresiz kaldılar

İkinci devrede kontrollü ama kararlıydık. 57'de kornerde Okaka içeriyi karıştırdı; Serdar Gürler, fileleri sarstı: 1-0. İlerleyen bölümde Turuncu-Lacivertliler, öylesine bir konsantrasyon yakaladı ki Fiorentina tamamen çaresiz kaldı. Rölanti altında tuttuğumuz oyunu bir golle daha süsledik. 71'de kaleci Gollini, kendisine atılan pası kontrol edemeyince Serdar Gürler, araya girdi ve takipçiliğini konuşturdu: 2-0. 75'te İkone'nin gördüğü kırmızı kartın ardından adeta maçı kopardık. 90'da Traore, ani atakta fişi çekti: 3-0. Neticede mücadeleden asla ödün vermeyen, disiplinden asla kopmayan bir çerçeve içerisinde zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardık.

90+ Mertcan Polat