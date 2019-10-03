Başakşehir evde zafer peşinde

Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan’ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Medipol Baş akşehir, J Grubu’ndaki 2. maçını bugün oynuyor.

Turuncu-Lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma’ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşaya n teknik direktör Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

İstanbul ekibi, kritik maça tam kadro, eksiksiz bir şekilde çıkacak. Başakşehir’de Gökhan İnler ve Kerim Frei isimleri UEFA listesine bildirilmediği için oynayamayacaklar.