Başakşehir, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

04 Şubat 2019, Pazartesi 15:52
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Başakşehir, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5’e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışmaları ile çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul ekibinin ligde Akhisarspor ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

AA

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