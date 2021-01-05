Başakşehir - Erzurumspor canlı
Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve istediği sonuçları alamayan Medipol Başakşehir 17. hafta maçında son haftaların çıkışa geçen takımı Erzurumspor ile karşılaşıyor. Başakşehir bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Mesut Bakkal yönetiminde iyi sonuçlar almaya başlayan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.
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İşte 11'ler
Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmet Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbraundsen.
Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald Mitchell, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Gomes.
Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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