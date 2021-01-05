Başakşehir - Erzurumspor canlı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

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İşte 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmet Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbraundsen.

Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald Mitchell, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Gomes.

Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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