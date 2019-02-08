Başakşehir - Erzurumspor CANLI

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21. hafta mücadelesinde üç puan mücadelesi veriyor. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında sekiz puan fark bulunan Başakşehir rakibini yenerek bu farkı korumak istiyor. Erzurumspor ise İstanbul deplasmanında galibiyet peşinde.

Maçtan Dakikalar

Dk.11 GOL! Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Opseth topu kendi ağlarına yolladı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

İlk devre ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir - BŞB Erzurumspor ilk 11'ler

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Takdemir, Alexandru Epureanu, Gael Clichy (25' Joseph Attamah), İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Eljero Elia, Robinho

BŞB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Pierre Kanstrup, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Taylan Antalyalı, Jasmin Scuk, Gilles Sunu, Gabriel Obertan, Samuel Eduok, Kristian Opseth

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakem: Cüneyt Çakır

Sarı Kartlar: Taylan Antalyalı (10'), Alexandru Epureanu (22')

Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Şubat Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray’ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.