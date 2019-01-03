İlk yarıyı lider bitiren Başakşehir, Manuel da Costa'yı 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satıyor.

34 yaşındaki Faslı oyuncu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan'ın Al Ittihad'a transfer olacak.

Lider Medipol Başakşehir, Manuel da Costa'dan boşalacak yeri Ersan Gülüm'le doldurmayı planlıyor.

İstanbul temsilcisi, 2015-16 sezonu devre arasında Beşiktaş'tan Çin temsilcisi Hebei China Fortune'ye transfer olan ve sözleşmesi sona eren Ersan Adem Gülüm için bonservis ücreti ödemeyecek.

Son olarak Avustralya ekibi Adelaide United'a kiralanan ve 2017-18 sezonunda 20 maça çıkan Ersan 7 sarı kart 1 kırmızı kart görmüştü.

Ersan'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. (Habertürk)