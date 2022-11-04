Başakşehir, Emre Belözoğlu ile fark yaratıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nu 13 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu da ilk uzun soluklu teknik adamlık kariyerinde başarılı bir dönemin içinde yer alıyor.

Ligde son 3 sezonu geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda geride kalan 12 haftanın 1 haftasını bay geçen Başakşehir, 23 puanla ikinci sırada kendine yer buldu. Rakip ağlara 16 gol gönderen turuncu-lacivertliler, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Şu anda ligin en az gol yiyen takımını konumunda olan İstanbul temsilcisi, Emre Belözoğlu yönetiminde şampiyonluk sezonu da dahil olmak üzere son 3 sezonu geride bıraktı.

Geçtiğimi sezon ilk 8 haftayı Aykut Kocaman yönetiminde geçiren turuncu-lacivertliler, bu süreçte 2 galibiyet, 6 yenilgi almıştı. Kocaman’dan sonra takımın başına geçen Belözoğlu, üst üste aldığı galibiyetlerle 12. haftayı 18 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

2020-2021 sezonunun söz konusu periyodunda Başakşehir, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu 18 puanla 12. sırada yer alıyordu.

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk 12 haftasında ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle elde ettiği 22 puanla 3. sıradaydı. Turuncu-lacivertli ekip, o sezonu 69 puanla zirvede tamamlamış ve tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Konferans Ligi gruplarının en az gol yiyeni

Turuncu-lacivertli ekip, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nu Roma, Mönchengladbach gibi güçlü rakiplerin önünde 10 puanla ilk sırada bitirip son 32’ye kalmış, burada da Portekiz temsilcisi Sporting’i geçip son 16 turuna yükselmişti. Turuncu-lacivertliler, bu turda ise Danimarka ekibi Kopenhag’a elenip Avrupa defterini kapadı.

Medipol Başakşehir, iki sezon sonra Avrupa Ligi’nde yakaladığı son 16 başarısını Konferans Ligi’nde tekrarladı. A Grubu’nda 13 puanla İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’nın averaj farklıyla önünde birinci olarak gruptan çıktı. 14 gol atıp, 3 gol yiyen Emre Belözoğlu’nun takımı, Konferans Ligi gruplarında kalesinde en az gol gören takım olarak ön plana çıkıyor.

Uygar Aydın / İSTANBUL (İHA)