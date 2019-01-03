Başakşehir, Edin Visca için serveti reddetti: 73 Milyon TL

Süper Lig’de ilk yarıyı en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir bir yandan transfer için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da kadrosunu korumak için yoğun çaba sarf ediyor. Turuncu-Lacivertliler’e geldiği günden bu yana devamlılığı ve skora katkısı ile dikkat çeken Edin Visca için teklif yağarken, İstanbul ekibi son olarak adeta bir serveti reddetti. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de yakından ilgilendiği Boşnak yıldız için ismi sır gibi saklanan bir Arap kulübünün tam 12 milyon Euro (13 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

Visca da istemedi

Bu sene şampiyonluğa kilitlenen Başakşehir’in ise kritik dönemde başarılı oyuncuyu kaybetmek istemediği ve bu nedenle gelen teklifleri reddettiği vurgulandı. Her şeye rağmen teklifi Visca’ya da ileten Turuncu-Lacivertli yöneticiler, Boşnak yıldızdan da olumsuz yanıt aldı. Visca’nın şu an için Türkiye’de mutlu olduğu ve ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı belirtildi. 2011’den bu yana ülkemizde forma giyen yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Hakan Ateşler

91 milyon TL istemişlerdi

Ligde kötü günler geçiren ve ikinci yarıya iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferdeki ilk hedefini Edin Visca olarak belirlemişti. Bu doğrultuda Başakşehir’in kapısını çalan Sarı-Lacivertli yetkililer, Boşnak yıldızın bonservisini sormuştu. Turuncu-Lacivertli yönetim ise Kanarya’dan tam 15 milyon Euro (91 milyon TL) talep edince, transfer pazarlıkları başlamadan sona ermişti.