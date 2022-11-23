MENÜ

Başakşehir Dia Saba’yı bekliyor

Sivasspor’da bu sezon 5 gol, 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Dia Saba, ayrılık için yönetime başvuruda bulunmuştu. Oyuncunun Yiğidolar’daki sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girmek isteyen Başakşehir’in gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

23 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Başakşehir Dia Saba’yı bekliyor

Sivasspor ’da bu sezon 5 gol, 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Dia Saba, ayrılık için yönetime başvuruda bulunmuştu.

Oyuncunun Yiğidolar’daki sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girmek isteyen Başakşehir’in gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...