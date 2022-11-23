Başakşehir Dia Saba’yı bekliyor
Sivasspor’da bu sezon 5 gol, 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Dia Saba, ayrılık için yönetime başvuruda bulunmuştu. Oyuncunun Yiğidolar’daki sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girmek isteyen Başakşehir’in gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
Sivasspor ’da bu sezon 5 gol, 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Dia Saba, ayrılık için yönetime başvuruda bulunmuştu.
Oyuncunun Yiğidolar’daki sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girmek isteyen Başakşehir’in gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.