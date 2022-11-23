Başakşehir Dia Saba’yı bekliyor

Sivasspor ’da bu sezon 5 gol, 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Dia Saba, ayrılık için yönetime başvuruda bulunmuştu.

Oyuncunun Yiğidolar’daki sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girmek isteyen Başakşehir’in gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.