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Başakşehir, Davide Santon transferini bitiriyor

Süper Lig'de şampiyonluk sonrasında kötü bir sezonu geride bırakan Başakşehir, yeni sezonda iddialı bir kadro için transfer çalışmalarına başlarken daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Roma'dan Davide Santon'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Başakşehir, Davide Santon transferini bitiriyor

Süper Lig'de yaşadığı tarihi şampiyonluk sonrasında oldukça kötü bir sezonu geride bırakan Başakşehir, yeni sezonda tekrar iddialı olmak adına transfer çalışmalarına başladı. Başakşehir'in Roma'nın tecrübeli oyuncusu Davide Santon'u kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı. 

Il Messaggero'nun haberine göre Başakşehir, Davide Santon'a 3 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Inter zamanında kendisini takımdan gönderen Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Santon'u yine kadrosunda düşünmediği belirtilmekte. 

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2022'ye kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncu ile yaz aylarında yolların ayrılması planlanırken Başakşehir'in transferi bitirmek üzere olduğu belirtiliyor. Kariyerinde Inter, Cesena, Newcastle ve Roma formaları giyen Santon'un ismi geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. 

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