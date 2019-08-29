Başakşehir, Danijel Aleksic transferini bitirdi

Göztepe’nin prensip anlaşmasına vardığı Sırp on numara Danijel Aleksic’in, Avrupa kupalarında oynamak için Başakşehir’e gideceği öğrenildi.

Al Ahli takımında forma giyen Aleksic ile el sıkışan Göztepe’ye Sırp oyuncudan kötü haber geldi. İzmir ekibi oyuncuyla el sıkıştıktan sonra devreye giren Başakşehir transferde mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Sarı-Kırmızılı takımın el sıkıştığı tecrübeli futbolcunun, Avrupa kupalarında mücadele ettiği için tercihini Başakşehir’den yana kullandığı belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk’un takımında görmeyi çok istediği başarılı futbolcu için İstanbul ekibinin kesenin ağzını açtığı ve oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.







