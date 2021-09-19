Başakşehir çıkış arıyor

Ligde bu akşam şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe 'yi ağırlayacak Başakşehir, sezona istediği gibi başlayamadı ve 4 sınavından da puansız ayrıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın öğrencileri, ligin ilk haftasında iç sahada Alanyaspor ’a 1-0, ikinci maçında deplasmanda Konyaspor ’a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-Lacivertliler, son mücadelesinde de deplasmanda Göztepe’ye 2-1 kaybetti. Sıkıntılı bir süreç geçiren Kocaman'ın takımı, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak kötü gidişe 'Dur' demek istiyor.

İki eksik var...

Ev sahibinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Ahmed Kutucu'nun yanı sıra disiplinsiz hareketleri sonrası kadro dışı bırakılan sağ bek Junior Caiçara, bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu arada eski takımı Kanarya'ya karşı son iki lig maçını kaybeden Kocaman, kariyerinde rakibinden daha önce üst üste hiç 3 iç saha yenilgisi almadı.