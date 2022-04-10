Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, Milliyet'e özel röportaj verdi, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Öncesinde Başakşehir ismini aldıktan sonra kulübün 4 hocayla çalıştığını belirterek sözlerine başlayan Eröğüt, "Abdullah Avcı hoca bu kulübün kurucu teknik direktörü denilebilir. Başlangıcından itibaren temelleri atan çok kıymetli bir hocamız. Sonra Okan Buruk hoca geldi. Şampiyonlukta ve Avrupa’da çok güzel hikayelerimiz oldu. Çok kötü bir dönemde Aykut Kocaman hoca geldi ve o rüzgarlı zamanlarda bizi limana yaklaştırmayı başardı. Ondan sonra Emre hoca ile bir süreç başladı. Emre hoca bu kulübün 4 sene kaptanlığını yapmış, benim gözümde Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu ve bundan sonra da Türk futboluna vereceği çok şey var" dedi.

Mustafa Eröğüt, kurulduğu 2014'ten bu yana Medipol Başakşehir'in CEO'luk görevini üstleniyor.

'Karar vermek zor olmadı'

Emre Belözoğlu'nun gelecek planlarına da değinen Mustafa Eröğüt, "Umarım Serie A’da bir teknik direktörümüz daha olacaksa yıllar sonra o da inşallah Emre Belözoğlu olacaktır. Tabii o da teknik direktörlük kariyerinin başında. Bence iki taraf için de çok iyi bir eşleşme oldu. O kulübü biliyor, biz onu biliyoruz. Oyuncular onu biliyor. Karar vermek bizim için çok zor olmadı. Dedik ki bu sıkıntılı süreçte Emre Belözoğlu ve onun liderliği bizim sıkıntılarımızı çözecektir. Hakikaten geldikten sonra da az önce bahsettiğim Avrupa Kupaları’na gitmek hedefine de bizi yaklaştıran bir performansımız oldu. Umarım kalan haftalarda da istediğimiz skorları elde ederiz. Emre hoca tabii ki bir gün mutlaka buradan ayrılacak. Ancak buradan ayrılma sebebi Avrupa’da bir takıma gitmek olur" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Turuncu-Lacivertliler'i 8. hafta sonunda 15. sırada devralarken, İstanbul ekibi 32. hafta itibarıyla 4. sırada yer alıyor.