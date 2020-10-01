Takımlar düzeyinde dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde grup kura çekimi yapıldı. Saat 18.00’de başlayan, İsviçre devlet televizyonu RTS’nin Cenevre stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekiminde tek temsilcimiz Başakşehir’in rakipleri de belli oldu. Tarihinde ilk kez devler arenasında boy gösterecek olan Turuncu-Lacivertliler, 4. torbadan kuraya katıldı. Aynı torbadaki takımlarla aynı ülke ekipleri grup aşamasında eşleşemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig oldu. Barcelona ile Juventus'un aynı gruba düşmesi ise futbolseverleri heyecanlandırdı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez grup aşamasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt zorlu grubu yayıncı kuruluş beIN Sports'a değerlendirdi ve önemli değerlendirmelerde bulundu.









İşte Eröğüt'ün açıklamaları:

"Uzun uğraşlar sonucu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldık. Büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup yok. Biz de rekabetçi bir gruba çıktı. Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak."

'Messi ve Ronaldo'nun grubunu istedik'

"Biz izlerken Ronaldo ve Messi'nin grubunu çok istedik. Messi, hiç Türkiye'ye karşı oynamamıştı. Ona karşı oynamak, Türkiye'ye getirmek mutlu ederdi."

"Bu bizim ilk Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılışımız. Biz altı senelik bir kulübüz. Hep basamakları tek tek çıkıyoruz. İlk seneden büyük hedefler koymak gerçekçi olmaz. Biz şubat ayında Avrupa kupalarında devam etmek istiyoruz."

"Şampiyonlar Ligi müziğini açmaya hazırız."







