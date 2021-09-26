Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor , galibiyet için kozlarını paylaşacak. 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 galibiyet alabilen Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, 3 puanla 18. sırada. 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve 1 puanla ligin dibine demir atan Rizespor'da Bülent Uygun'un yerine Hamza Hamzaoğlu göreve getirildi. Karadeniz ekibi, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçta 3 puan hasretine son vermek istiyor. Tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında alan İstanbul temsilcisi ise evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Başakşehir’de sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Rizespor'da sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Fernando Baiano ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.

Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Başakşehir: Volkan Babacan, Leonardo Duarte, Ravil Tagir, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Carlos Ponck, Peter Zulj, Muhammet Can Yazıcı, Emre Kaplan, Atabey Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Alberk Koç, Sebastian Holmen, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Bryan Dabo, Alper Potuk, Yannick Bolasie, Tyler Boyd, Loic Remy

Yedekler: Tarık, Djokovic, Deniz, Pohjanpalo, Emir Han, S. Anıl, Umar, Sabo, Güvenç, Eren