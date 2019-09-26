Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor.

Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



