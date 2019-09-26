Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sezona istediği gibi giremeyen İstanbul ekibi, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor. Peki, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor.
Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor.
Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.