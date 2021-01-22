Süper Lig'de son olarak Kayserispor'a mağlup olan son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir rakibini yenerek seri yakalamak istiyor. Son maçında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden ve teknik direktörlüğe Sumudica'yı getiren Çaykur Rizespor ise seri yakalayarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Edin Visca'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 22. haftada Atakaş Hatayspor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.