Spor Toto Süper Lig’de 6. Hafta heyecanı cuma akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleyle başlarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Geçen hafta Beşiktaş’a konuk olan Okan Buruk’un ekibi, Crivelli’nin golüyle öne geçtiği maçta Burak Yılmaz’ın kaydettiği penaltı golüyle bir puanla ayrıldı. Yazın takıma katılan oyuncularının hala takıma alışma devresinde olduğu Başakşehir, geçen sezonki performansından uzakta. Geçen sezon ligde 17 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da gol yedi. Ev sahibinde önemli bir eksik yok.

Geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep’e evinde kaybeden Çaykur Rizespor, 8 puan çıkardığı 4 haftalık periyodun ardından bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Son yıllarda ligde rakibine karşı pek şansı tutmayan Karadeniz temsilcisi, son 9 maçta Başakşehir’i sadece 1 kez yenebildi. Konuk ekipte Mostapha El Kabir’in sakatlığı sürüyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 4 maç da karşılıklı gol var bitti.

• Rizespor, son 19 deplasman maçının 17’sinde en azından bir gol attı.

• Başakşehir’in ligde oynadığı son 17 lig maçının 16’sı Toplam 2-3 Gol aralığında bitti.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Başakşehir’in maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’tan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise her iki takımın da gol bulacağı yönünde. Misli.com üyelerinin %12’inden fazlası maçın karşılıklı gol var şeklinde biteceğini düşünüyor.



