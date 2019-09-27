Başakşehir - Çaykur Rizespor (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.30’da başladı. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

**MAÇ BAŞLADI**

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Başakşehir - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic







