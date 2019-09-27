Başakşehir - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Başakşehir - Çaykur Rizespor mücadelesiyle açıldı. Geçen hafta Beşiktaş'la berabere kalan Başakşehir, evinde kazanmanın hesaplarını yapıyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılamayan Rize ise yeni bir sayfa açma peşinde. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 5 haftada ikişer mağlubiyet ve beraberlik ile 1 galibiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, ligin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 5 puanla 12’nci sırada giriyor. Konuk Çaykur Rizespor ise 8 puanla 6. basamakta bulunuyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele saat 20.30’da başladı. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
**MAÇ BAŞLADI**
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Başakşehir - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic