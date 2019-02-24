Başakşehir-Bursaspor maçı kaldığı yerden devam edecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı olumsuz hava koşulları sebebiyle tatil edilmişti.

Bursaspor Kulübü, maç toplantısının gerçekleştiğini ve 5. dakikada durdurulan karşılaşmanın kaldığı yerden devam edilme kararının alındığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri Mümtaz Necimoğlu,Osman Yıldırım,Temel Tüysüz, maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler ve kulübümüz adına idari menajer Altuğ Günaydın katıldı.

Sabah tekrarlanan eşgüdüm toplantısında karşılaşmanın geri kalanına, maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır.

Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."

Başakşehir-Bursaspor maçı bu akşam saat 19.00'da kaldığı yerden devam edecek.