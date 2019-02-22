Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta maçında Bursaspor’u konuk edecek. Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı. Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.

Başakşehir - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı. Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir’de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu’nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Medipol Başakşehir ve Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 9'unu İstanbul ekibi kazanırken, yeşil beyazlıların yüzü ise 7 kez güldü. Geride kalan 7 maç da eşitlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir ile oynadığı son 5 maçta ise gol sevinci dahi yaşayamayan Bursaspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini 25 Nisan 2015'te aldı. O gün Bursa'da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar 4-1 kazanırken; sonraki 7 maçta galip gelemedi. Bu 7 mücadelenin 5'ini ise İstanbul ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

İSTANBUL KABUSU

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yla oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Bursaspor'un İstanbul ekiplerine karşı 24 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor. Yeşil beyazlılar bu ekiplerden son olarak 25 Eylül 2016'da Bursa'da oynanan mücadelede Kasımpaşa'yı 1-0'lık skor ile yenmişti. Bu mücadelelerde 17 kez rakiplerine kaybeden yeşil beyazlılar, 7 karşılaşmada ise rakipleriyle puanları paylaştı.

12 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Bursaspor benzer bir grafiği İstanbul deplasmanlarında da sergiliyor. İstanbul'da son olarak 9 Eylül 2016'da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 12 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte özellikle Bursaspor'un 10 yenilgisi dikkat çekerken, sadece 2 kez rakipleriyle puanları paylaştı. Bu sezona da 2-1'lik deplasmanda Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Samet Aybaba'nın öğrencileri, Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

BURSASPOR KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Bursaspor, ligde ise bu sezon kazanmakta zorlanıyor. Geride kalan haftalarda yalnızca 3 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, son 8 maçtır da galip gelemiyor. Kötü gidişata son vermek için bu maçı fırsat olarak gören Samet Aybaba'nın öğrencileri, aynı zamanda deplasmanlarda da dilediği grafiği sergileyemiyor. Son 12 deplasman maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen yeşil beyazlılar, geride kalan mücadelelerin 6'sında rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 maçı ise kaybetti. Aynı zamanda Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet hasretine sahip takım konumunda.

ÖZKAHYA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesini yönetecek olan hakem Halis Özkahya, daha önce iki ekibin 3 randevusunda düdük çaldı. İstanbul'da oynanan bu mücadelelerde Bursaspor galibiyet elde edemezken İstanbul ekibi 2 maçı kazandı, diğer mücadelede de puanlar paylaşıldı. 2 Nisan 2006'da o dönem alt ligde oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Süper Lig'de ise 28 Ağustos 2015'teki maçı 2-1 ve 29 Ocak 2017'deki maçı ise 1-0 kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Özkahya, Medipol Başakşehir'in 29 maçını yönetirken (12 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet), Bursaspor'un ise 21 maçında (8 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet) düdük çaldı.

AVCI ÖNDE

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, teknik adamlık kariyerlerinde 12'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 mücadelede 5 kez gülen Abdullah Avcı olurken, Aybaba ise 2 galibiyet elde etti, diğer 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Avcı'nın ev sahipliğinde geçen 4 maçta ise Aybaba hiç kazanamadı. Bu mücadelelerde Avcı 3 kez kazanırken, diğer maç berabere bitti.



