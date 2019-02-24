Başakşehir - Bursaspor maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi dün akşam saat 19.00'da başlamış ancak hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya'nın tarafından 5'inci dakikada tatil edilmişti. Bugün aynı saatte kaldığı yerden devam eden mücadele, Medipol Başakşehir yedek kulübesinden Caiçara'nın taç atışıyla başladı.

Lider Başakşehir, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 51'e yükseltti. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller Mossoro, Visca ve Demba Ba'dan geldi.

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