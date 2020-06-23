Başakşehir bu sezon ilk kez lider oldu

Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınca, Ankaragücü'nü 2-1 yenen Başakşehir, haftayı lider olarak tamamladı. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, böylece bu sezon ilk kez bir haftayı zirvede, bir başka deyişle "pole" pozisyonunda kapattı. Başakşehir, en kritik dönemde ilk sıraya geçip büyük bir fırsat yakaladı.

31 hafta zirveyi geri aldı

Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor 8 hafta, Sivasspor 9 hafta, Alanyaspor 8 hafta ve Fenerbahçe 2 hafta liderlik koltuğunda oturmuştu. Başakşehir ise ilk kez 28.haftada zirveyi devraldı. Geçen sezon 31.haftada Galatasaray'a liderliği kaptıran ve şampiyonluğu yitiren Başakşehir tam 31 hafta sonra yeniden Süper Lig'de zirveye çıktı.