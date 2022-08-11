Sezona fırtına gibi giren Başakşehir, Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda Maccabi Netanya ile kapıştı. 1-1'in rövanşında rakibini 1-0 deviren temsilcimiz adını 3. tura yazdırdı. İzlanda temsilcisi Breidablik'i deplasmanda 1-0 deviren Turuncu-Lacivertliler, sonrasında ise rövanş öncesinde ligde Kasımpaşa'yı 4-0 devirdi. Bu sezon 4 resmi maçında da yenilgi yüzü görmeyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bugün de rövanşta hata yapmak istemiyor.

Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Breidablik muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Duarte, Şener, Ömer Ali, Biglia, Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar, Deniz, Okaka

Breidablik: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson

Başakşehir turu nasıl geçer?

Başakşehir, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. İstanbul ekibi, Play-Off turuna yükselirse bu kez rakibi Lilleström (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesinin galibi olacak. Başakşehir, bu turu da geçerse adını gruplara yazdıracak.