Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi. Başakşehir ikinci maçında Alman temsilcisini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Mücadelenin 11'leri

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldransen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

Başakşehir - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Avrupa'da 22. maç

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir tam kadro

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak. Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.







