Başakşehir - Borussia Mönchengladbach (CANLI)

Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan’ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Medipol Başakşehir, J Grubu’ndaki 2. maçını bugün oynuyor. Turuncu-Lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma’ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan teknik direktör Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

İstanbul ekibi, kritik maça tam kadro, eksiksiz bir şekilde çıkacak. Başakşehir’de Gökhan İnler ve Kerim Frei isimleri UEFA listesine bildirilmediği için oynayamıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 19.55'te başlan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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Başakşehir - Borussia Mönchengladbach ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldransen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo