Süper Lig 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Kayserispor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek
Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler bu hafta Sivasspor - Karagümrük maçını yönetecek.
Süper Lig’de 30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
12 Mart Cuma
19:00 Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
13 Mart Cumartesi
13:30 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16:00 Rizespor - Hatayspor: Suat Arslanboğa
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor: Sarper Barış Saka
19:00 Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya
14 Mart Pazar
13:30 Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek
16:00 Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık
16:00 Gaziantep FK - Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi
19:00 Kasımpaşa - Konyaspor: Volkan Bayarslan