Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 3. sırada yer alyıor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. basamakta bulunuyor. Milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Beşiktaş, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Başakşehir ise 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş'ta 5 eksik!

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosunu açıkladı. Siyah Beyazlı takımda sakat ve hastalıktan dolayı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N’Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N’Sakala da kadroda yer almadı.

Siyah Beyazlı ekibin Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira

Beşiktaş zorlu fikstüre Başakşehir'le başlıyor

21 günde Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Süper Lig'de 4 olmak üzere arka arkaya maçlar oynayacak olan Beşiktaş'ın serisi Medipol Başakşehir'le başlıyor. Başakşehir deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak olan siyah beyazlılar için, bu maç fazlasıyla önem taşıyor.

25 Ekim'de Galatasaray derbisi

Devler arenasında ilk iki maçını kaybeden Sergen Yalçın'ın öğrencileri, iddiasını sürdürebilmek için Sporting Lizbon'u mutlaka yenmek zorunda. Lizbon maçının ardından bu sezonki ilk derbisine çıkacak olan Beşiktaş, 25 Ekim'de sahasında Galatarasay'ı ağırlayacak. Siyah beyazlıların bu zorlu serisi, Atakaş Hatayspor ve Sporting Lizbon deplasmanlarından sonra İstanbul'da Trabzonspor maçıyla bitecek ve iki haftalık milli araya girilecek. Beşiktaş'ın Kasım ayında milli aradan sonraki rakipleri ise Aytemiz Alanyaspor ve Ajax olacak.

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında

Turuncu Lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına Siyah Beyazlı ekip karşısında çıkacak. Süper Lig ’in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Başakşehir’in 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor. Başakşehir’de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Başakşehir 30. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Başakşehir’e konuk olacak. Siyah Beyazlı ekip, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 29 resmi maçta rakibine 8 kez üstünlük kurabildi. Medipol Başakşehir de Beşiktaş ’ı 8 defa mağlup etmeyi başardı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş geçen sezon rakibini 3 kez aynı skorla yendi

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir’e 3-2’lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı. Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37’şer gol kaydetti.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig’de 26 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 7’şer galibiyete imza attı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 35 golüne, turuncu-lacivertli ekip 34 golle yanıt verdi.

Şansızlığını geçen sezon kırdı

Beşiktaş, geçen sezon öncesinde rakibiyle yaptığı son 9 maçta sadece 2 kez kazanabilirken, bu şansızlığını 2020-2021’de kırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 9 karşılaşmadaki 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından üst üste 3 maçtan üstünlükle ayrıldı.

Deplasmandaki 5 sezonluk galibiyet hasretini geçen sezon sonlandırdı

Beşiktaş, rakibine karşı deplasmandaki 5 sezonluk galibiyet hasretini de geçen sezon sonlandırdı.

Rakibine 14 resmi karşılaşmada konuk olan siyah-beyazlı ekip, bu maçlardaki ilk galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 5 dış saha mücadelesinden bir beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda rakibini 3-2 yenerek bu şansızlığına son verdi.

Rakibiyle deplasmanda 14 resmi maça çıkan Beşiktaş, bunların 2’sini galibiyetle tamamladı. Başakşehir 7’si Atatürk Olimpiyat, 7’si Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda ev sahibi olduğu maçlarda 7 kez kazanırken, 5 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş deplasmanda rakibine 15 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 14 maçın tamamında gol yerken, 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.

Kupada 3 maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.