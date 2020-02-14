Başakşehir – Beşiktaş canlı izle (BJK – Başakşehir canlı yayın)

Beşiktaş, Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor.

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş yakaladığı bu çıkışı zorlu deplasmanda sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zirve yarışından kopmamak için galibiyet peşinde.

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Maç başladı.

8. dakikada Başakşehir'de savunma arkasına atılan top sonucunda Crivelli, Vida'dan kurtulup Karius ile karşı karşıya kalsa da istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

SARI KART | Karşılaşmanın ilk kartını 9. dakikada Elia'ya yaptığı müdahale sonucunda Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng gördü.

13. dakikada Visca’nın pasında savunma arkasına hareketlenen Elia, Lens’in büyük hatası sonucunda Karius ile karşı karşıya kalırken Alman kaleci, topu kurtarmayı başardı. Pozisyon sonrasında ofsayt bayrağı kaldırıldı.

SARI KART | 19. dakikada Victor Ruiz'e sert müdahalesi sonucunda Başakşehir'de Enzo Crivelli sarı kart gördü.

20. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası ön çizgisine bıraktığı topta Elneny’nin vuruşu yandan auta gitti.

23. dakikada Crivelli’den sekerek ceza sahasına gelen topta Loris Karius, topu elinden kaçırdı ve Demba Ba, topu ağlara gönderdi fakat pozisyon sonuçlanmadan hakem, Karius’a faul yapıldığı kararını verdi.

33. dakikada Burak Yılmaz’ın kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda kullandığı serbest vuruş, barajdan geri döndü.

39. dakikada Beşiktaş’ta Lens’in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde N’Koudou topu indirirken Diaby'nin altı pas üzerinden kafası Skrtel'e çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Beşiktaş’ta Caner Erkin’in savunma arkasına yolladığı top Skrtel’i geçse de Boateng dokunamadı.

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Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Nkoudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Zorlu periyot başlıyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor’u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.

Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray’a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.

Burak Yılmaz serisini sürdürmek için oynayacak

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig’de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.

Gökhan Gönül cezalı

Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle yarınki zorlu karşılaşmada görev alamayacak. Süper Lig’in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü. Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.