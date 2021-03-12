Arka arkaya galibiyetler alıp liderliğe yükselen Beşiktaş, son 3 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, bu sezon adeta dibe vuran performansıyla taraflı tarafsız herkesi şaşırttı. Okan Buruk sonrası Aykut Kocaman da ilaç olamıyor gibi gözükürken (ilk 4 maçta 4 yenilgi), son haftalarda biraz toparlanma sinyali verdiler ve en sonunda da Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ni yenip küme düşme hattından kurtuldular. Sezon boyu sakatlıklardan oldukça çeken takımda, Beşiktaş maçı öncesi de birçok oyuncu eksik. Caiçara, Bolingoli, Mahmut ve Fernandes kesin olarak yok. Gulbrandsen fizyoterapistler eşliğinde çalışıyor %99 yok. Chadli ve Duarte kondisyon antrenmanlarına başladı fakat onların da maç saatine kadar hazır olmaları beklenmiyor. Kocaman'ın son haftalarda dikkat çeken değişikliği kalede oldu. İlk 4 maçındaki yenilgilerde kalede Mert Günok vardı, son 3 maçtaki yenilgisiz seride ise eldivenler Volkan Babacan'daydı. Yedekten gelip hayat kurtaran Demba Ba; önce Konyaspor karşısında 1 puan, ardından Gençlerbirliği karşısında 3 puan kazandıran golleri attı. Bu sefer ilk 11'de başlayabilir.

Son haftalarda fırtına gibi esen, üst üste 5 maç kazanıp ligin zirvesine yerleşen Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun ve Gökhan Töre dışında eksik yok. TD Sergen Yalçın'ın ilk 11'indeki 10 ismin de yeri neredeyse kesin gibi... Kalede Ersin, sağ bekte Rosier, savunmanın ortasında "Vida & Welinton" izleyeceğiz. Yalçın, orta alanda Josef ve Atiba'nın sertliğinden vazgeçmeyecektir. Çünkü bu ikilinin önünde Ljajic'le oynamaya başladı. Kanatlarda Ghezzal ve Larin değişmez, gole en yakın isim de her zamanki gibi Aboubakar olur. Tek soru işareti sol bekte... Rıdvan Yılmaz sakatlık dönüşünü Gaziantep FK karşısında yaptı ve ortalama üstü bir performans sergiledi. N'Sakala ise ondan önceki 2 haftada, hem Denizlispor hem de Yeni Malatyaspor karşısında oldukça başarılıydı. Sol bek tercihini maç saati öğreneceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ligdeki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 8 maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Ligdeki son 5 maçını kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın'la hiç 6 maçlık galibiyet serisi yakalayamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %42'lik kesim son haftaların formda ekibi, lig lideri siyah-beyazlılara Başakşehir karşısında da güveniyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.