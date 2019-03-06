Başakşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çok özel bir etkinlik düzenleyecek. Bahçeşehir Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, alanında başarılı 3 kadın, deneyimlerini konuklara aktaracak.

GAPS Diyet Uzmanı Sinem Uygun, milli sporcu Merve Aydın ve Zumba Jammer Gülen Sezmiş etkinlikte kadın konularıyla buluşacak.

8 Mart Cuma günü 12.30'da başlayacak etkinlikte davetlilerin hem topluca zumba yapmaları sağlanacak hem de sağlıklı beslenme ve diyetle ilgili soruları cevaplanacak.

İlk olarak diyetisyen Sinem Uygun sporcu beslenmesi alanındaki uzmanlığı, günümüzün en büyük problemi olan bağırsak florasına bağlı hastalıklara uygun özel diyet programlarının düzenlenmesi gibi konularda bilgilerini aktaracak.

Davetliler beslenme hakkında bilgilerine yenilerini ekledikten sonra zumba Master eğitmeni olan Gülen Sezmiş'in müthiş enerjisi ile zumba yapmanın keyfine varacaklar.

Milli sporcu Merve Aydın da kariyeri boyunca yaşadığı deneyimler, beslenme ve spor ile ilgili deneyimlerini konuklara aktaracak.