Süper Lig 'in 9. haftasında Emre Belözoğlu yönetiminde Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup etmeyi başaran Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ maç sonu açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, Beşiktaş'a Sporting karşısında başarılar dilerken hakem yönetimini de eleştirdi.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı da hocamızı da tebrik ediyoruz. Beşiktaş'a Sporting karşısında başarılar dilerim. Kalbimiz onlarla umarım başarıyla ayrılırlar."

"İki takım da güzel performans sergiledi ama hakemin de çok düşük seviyede performans gösterdiği maç oldu. Bunu söyleyebilirim. Bu açıklamayı galip geldiğimiz için yapıyorum. Maçın kalitesinin altında bir yönetim sergiledi. Hakemin kötü performansıyla maçın önüne geçtiğini düşünüyorum."

"Bu hakemin bu maçta kaç puan alacağını bilmiyorum. Bunların bu kadar düşük performansını, İngiltere’de örneği olduğu gibi gözlemciler tarafından verilen bu değerlendirmenin, kamuoyuyla paylaşılması lazım. Büyük liglerin merkez hakem sistemleri incelenmeli."



