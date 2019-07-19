Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son antrenmanını yaptı. Salzburg şehrindeki yeni sezon hazırlık kampının 12. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam idmanı ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda futbolcular daha sonra 3 gruba ayrıldı. İki grup yarı sahada çift kale maç yaparken, bir grup futbolcu da şut çalıştı.

Tedavisi süren Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı idman yaptı. Afrika Uluslar Kupası’nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah, idmanda yer almadı.

Son hazırlık maçı yarın

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın TSİ 16.00’da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif’i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi Ajax’a 2-1, son hazırlık karşılaşmasında da Borussia Mönchengladbach’a 5-1 mağlup olmuştu.

Turuncu-lacivertli ekip, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının ardından Türkiye’ye dönecek.