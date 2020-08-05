Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya ulaşan turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çeyrek finale kalma şansını kullanamadı.

Maç sonu büyük üzüntü

Medipol Başakşehirli oyuncular, Avrupa kupalarından elendikleri Kopenhag karşılaşmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Oyuncular ve teknik ekip üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Okan Buruk’un hamleleri sonucu değiştirmedi

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un ikinci yarıda sonucu değiştirmek için yaptığı hamleler de karşılığını bulmadı.

Buruk, 54. dakikada Mehmet Topal’ın yerine Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir’in yerine de Eljero Elia’yı sahaya sürdü. 71. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine Berkay Özcan’ı oyuna alan Okan Buruk, son değişiklik hakkını ise 79. dakikada Enzo Crivelli’nin yerine Fredrik Gulbrandsen’i oyuna sürerek kullandı.