Başakşehir, Avrupa Ligi’ne hazır

Başakşehir, yarın Avrupa’da sahne alacak. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Turuncu-Lacivertliler, yoluna devam etmek istediği Avrupa Ligi’nde de kader sınavına çıkacak. Deplasmanda Sporting’in konuğu olacak temsilcimiz zorlu randevunun İstanbul’daki hazırlıklarını dün tamamladı.

Saat 17.00’de özel uçakla Portekiz’e hareket eden temsilcimizde Robinho dışında eksik yok. Son çalışmasını bugün TSİ 21.30’da maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı’nda yapacak olan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edelim, oradan avantajlı bir skorla dönersek burada işi bitiririz” diyerek oyuncuları motive ediyor.

Lizbon moralsiz

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir’in rakibi olan Portekiz’in Sporting Lizbon takımı, lligde son maçında Rio Ave ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lider Benfica’nın 18 puan gerisinde olan Sporting Lizbon 36 puanla 4. sırada, Rio Ave ise 33 puanla 5 sırada yer alıyor.

Başakşehir-Sporting Lizbon rövanşı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.