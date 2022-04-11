Başakşehir Avrupa aşkına

Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Yiğido, son 3 maçta aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ile önemli bir çıkış yakaladı. Kırmızı-Beyazlılar'ın son olarak da rakibi Avrupa'ya gitmek isteyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir oldu. Maça konuk ekip etkili başladı, 3'teDeniz'in kullandığı kornerde Goutas topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. İlerleyen bölümde Sivas, baskıyı yavaş yavaş kırdı. Daha çok pozisyonlara giren, üreten taraf ev sahibi oldu. Fakat Yiğido, bir türlü üçüncü bölgede net pozisyonlar üretemedi nitekim ilk devrede başka gol sesi çıkmadı. İkinci devrede de Sivas, zaman zaman etkili olsa da Başakşehir, istikrarlı oyunu ile yine golü buldu. 61'deDeniz Türüç, harika bir golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Alanya takılınca...

Ev sahibinin, rakibi karşısında bir türlü çözüm üretememesi gözlerden kaçmadı. Sivas'ın pozisyon bulduğu bölümlerde ise Başakşehirli kaleci Volkan Babacan kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven, yaptığı 7 kurtarışla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Kalan sürede başka gol sesi çıkmazken, Başakşehir zafere uzandı ve Alanyaspor 'un takıldığı haftada kazanarak, Avrupa hattına girdi.

90+ Mertcan Polat