Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Atabey Çiçek'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini iki yıl uzattı
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Atabey Çiçek’in 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Başarılı futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Atabey Çiçek’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.
Bu sezon toplamda 10 maça çıkan Atabey Çiçek 159 dakika sahada kalırken sadece 1 asist yapabildi.