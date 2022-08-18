Başakşehir - Antwerp maçı iddaa oranları

İsrail'den Maccabi Netanya ve İzlanda'dan Breidablik engellerini aşan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabilmek için Belçika'dan Antwerp'i de aşmak zorunda! Avrupa'da 4 maçı 3 galibiyetle geçip sadece 2 gol yediler; Süper Lig 'de yeni sezona da 2 maçta kalelerini gole kapatarak 4 puanla başladılar... Emre Belözoğlu yönetiminde, işler şu an için tıkırında. Fenerbahçe serbest bıraktıktan sonra kadroya katılan Mesut Özil, UEFA'ya verilen listede yer alıyor. Maç kondisyonu yeterli olmadığı için ligde forma giymedi, Anterp karşısında da en iyi ihtimalle yedek kulübesinde yer alacaktır. Yeni transferlerin tamamı ise listede... Bonservisi Milan'dan alınan Leo Duarte savunmada "sigorta" görevi görüyor. Ahmed Touba, Konyaspor maçında dinlendirildi; Antwerp'e karşı ilk 11'de görebiliriz. Lucas Biglia lig maçlarında kenardan geldi, Avrupa'daki 4 maçın tamamında ilk 11'deydi. Mounir Chouiar 4 Avrupa maçında 3 asist yaptı, formda. Patryk Szysz hem ligde hem de Avrupa'da tabela yaptı; o da formda!

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI İDDAA ORANLARI

Belçika'da yeni sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlayan Antwerp; UEFA Konferans Ligi elemelerinde Drita ve Lilleström'ü kupa dışına itip Başakşehir'in rakibi oldu. 4 maçta 7 gol attılar, kalelerinde sadece 1 gol gördüler... 8 resmi maçın tamamında kalede Jean Butez vardı. Tecrübeli savunmacı Ritchie De Laet tüm maçlara ilk 11'de başladı. Alhassan Yusuf ve Radja Nainggolan orta alanın değişilmezleri oldu. Hücum alternatiflerinden Vincent Janssen cezalı. Michel-Ange Balikwisha 4 golle, Michael Frey ise 3 golle dikkat çekti. TD Mark van Bommel; "İyi hazırlandık. Kimseyi küçümsemiyoruz. Başakşehir kolay bir takım değil..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 2'sini kaybetti. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Geçen sezon Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybeden Antwerp, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçın hiçbirini kaybetmedi - 3'ünü kazandı. (1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %35'lik kesim zorlu eşleşmenin ilk ayağında turuncu-lacivertli temsilcimizin yanında yer almış... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN TERCİHİ

Antwerp Belçika Ligi’nde ilk 4 hafta sonunda etkili bir performansa imza attı. 4’te 4 yaparak 12 puan toplayan Antwerp rakiplerine toplam 8 gol attı. Kısaca moralli ve özgüveni yüksek bir rakiple karşılaşacağız. Başakşehir de oyun ve kadro istikrarı ile hem ligde hem Avrupa’da iyi işler yapabilecek kalitede. Zor bir maç. Temsilcimizin avantajlı bir skor elde etmesini diliyorum. Ancak benim bu maçta önceliğim KG Var tercihi olacak. İki ekibin de 90 dakikada gol atacağı kanaatindeyim.