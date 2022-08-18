UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2.Eleme Turu’ndan başlayan Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Netanya’yı eleyerek,3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Turuncu-Lacivertliler, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını Play-Offlar’a yazdırdı. Başakşehir, Play- Off turunda bugün saat 20.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.

Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir-Antwerp mücadelesi canlı yayınla TRT1 ekranlarında olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak zorlu müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

Başakşehir - Antwerp muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Mounir, Okaka

Antwerp: Butez, De Laet, Aiderweireld, Pacho, Vines, Yusuf, Nainggolan, Gerkens, Miyoshi, Balikwisha, Frey

Mesut Özil listede

Turuncu- Lacivertliler’de takımın flaş transferi Mesut Özil’in adı UEFA listesine eklendi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun görev vermesi halinde Özil, ilk kez Başakşehir formasını giyecek.