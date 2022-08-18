Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Netanya ve Breidablik’i safdışı bırakan Başakşehir, Play-Off’ta gruplara kalma mücadelesi verecek. Rakip Belçika’dan Antwerp. Temsilcimiz ilk maçta rakibini farklı yenerek ikinci maç öncesi büyük avantaj sağlamak istiyor. Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 2.Eleme Turu’ndan başlayan Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Netanya’yı eleyerek,3. eleme turunda İzlanda temsilcisi Breidablik ile eşleşti. Turuncu-Lacivertliler, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını Play-Offlar’a yazdırdı. Başakşehir, Play- Off turunda bugün saat 20.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek.
Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir-Antwerp mücadelesi canlı yayınla TRT1 ekranlarında olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak zorlu müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.
Başakşehir - Antwerp muhtemel 11'ler
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Mounir, Okaka
Antwerp: Butez, De Laet, Aiderweireld, Pacho, Vines, Yusuf, Nainggolan, Gerkens, Miyoshi, Balikwisha, Frey
Mesut Özil listede
Turuncu- Lacivertliler’de takımın flaş transferi Mesut Özil’in adı UEFA listesine eklendi. Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun görev vermesi halinde Özil, ilk kez Başakşehir formasını giyecek.