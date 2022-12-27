Başakşehir, Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray 'a 7-0 kaybetmesinin ardından ara sonrası ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1'le geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, 3 puanı hanesine yazdırıp seri yakalamak istiyor. 3 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü karşısında sona eren ve beklenmedik bir mağlubiyet alan Nuri Şahin'li Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Başakşehir, 24 puanla 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor, 16 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Başakşehir-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Başakşehir-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Touba, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Traore, Aleksic, Okaka

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Hakan, Ufuk, Larsson, Ghacha, Adriano, Wright