Erzurumspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. 3 maçtır kaybetmeyen ve haftaya 40 puanla 15. sırada giren Başakşehir, Ankaragücü engelini aşıp nefes almak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 38 puanla 16. basamakta bulunan Başkent ekibi ise İstanbul'da kazanıp son 3 haftaya umutlu girmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mayıs Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Rafael, Mahmut, Duarte, Mbombo, Mehmet Topal, Tolga, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Voca, Endri, İbrahim, Alper, Paintsil, Emre

90 dakika öncesi iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor. Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Giuliano, Ponck, ve Hasan Ali'nin yanı sıra kart cezalıları Epureanu ile Crivelli zorlu maçta olmayacak. Ankaragücü'nde ise Saba, Börven, Atakan ve Badji sakatlıkları nedeniyle kritik deplasmanda görev alamayacaklar.