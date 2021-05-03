Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)
Süper Lig'in 39. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. 40 puanlı Başakşehir, 38 puanlı Ankaragücü'nü konuk edecek. Ateş hattından kurtulmaya çalışan iki takımda da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde. İki takımın da 11'leri belli oldu.
Erzurumspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. 3 maçtır kaybetmeyen ve haftaya 40 puanla 15. sırada giren Başakşehir, Ankaragücü engelini aşıp nefes almak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 38 puanla 16. basamakta bulunan Başkent ekibi ise İstanbul'da kazanıp son 3 haftaya umutlu girmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
Maçın 11'leri
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli.
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil
Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
3 Mayıs Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.