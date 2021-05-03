Erzurumspor galibiyetiyle moral depolayan Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. 3 maçtır kaybetmeyen ve haftaya 40 puanla 15. sırada giren Başakşehir, Ankaragücü engelini aşıp nefes almak istiyor. 4 maçtır kazanamayan ve 38 puanla 16. basamakta bulunan Başkent ekibi ise İstanbul'da kazanıp son 3 haftaya umutlu girmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Maçın 11'leri

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil

Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mayıs Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



