Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi. Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Ankaragücü muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert - Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike, Mehmet Topal, Visca, Berkay, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Sedat, Moke, Canteros, Aydın, İlhan, Orgill

Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic’in sakatlıkları sürüyor.