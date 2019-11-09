Başakşehir - Ankaragücü (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi. Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Mücadele başladı

Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Ankaragücü 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill



