Başakşehir - Ankaragücü (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek büyük moral bulan Başakşehir Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşıyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Başakşehir rakibini eli boş göndermek istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda sürpriz peşinde.Peki, Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Mücadele başladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi. Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
Mücadele başladı
Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ CANLI
Başakşehir - Ankaragücü 11'ler
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Aydın, Orgill