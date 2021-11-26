Süper Lig 'de 14. hafta maçında Başakşehir'le Altay karşı karşıya gelecek. 5'te 5 yaparak lige damga vuran Başakşehir'de Deniz Türüç sakat. Visca ise iyileşti ve hazır. Konuk Altay'da ise Björnkander, Ceyhun ve Eren sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Başakşehir yakaladığı çıkışı Altay karşısında sürdürmek istiyor. Altay ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Başakşehir - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir - Altay maçı muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Duarte, Lima, Mahmut, Tolga, Berkay, Visca, Chadli, Okaka

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Thiam, Zeki, Kappel, Erhan, Thaciano, Bamba







