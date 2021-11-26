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Başakşehir - Altay maçı CANLI

Başakşehir ile Altay Süper Lig'de 14. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde 5'te 5 yapan Fenerbahçe Altay'ı yenerek serisini devam ettirmek istiyor. Altay ise deplasmanda galibiyet arıyor. Başakşehir - Altay maçı başladı.

26 Kasım 2021, Cuma 13:51 Son Güncelleme:
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Başakşehir - Altay maçı CANLI

Süper Lig 'de 14. hafta maçında Başakşehir'le Altay karşı karşıya geliyor. Başakşehir yakaladığı çıkışı Altay karşısında sürdürmek istiyor. Altay ise deplasmanda galibiyet arıyor. Başakşehir - Altay maçı başladı.

Maçtan Önemli dakikalar

Başakşehir - Altay maçı başladı.

Başakşehir - Altay maçı 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Altay: Mateusz, Cebrail, Murat, İbrahim, Kazım, Poko, Pinares, Thiam, Kappel, Rodriguez, Bamba

Başakşehir - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



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